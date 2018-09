Polizeiinspektion Goslar / Polizeistation Braunlage: schwerer ...

Polizeistation Braunlage: schwerer Kradunfall auf der Bundesstraße 242

Goslar - Am Freitag, dem 21.09.2018 befährt eine dänische Kradgruppe die Bundesstraße 242 aus Richtung der Bundesstraße 4 kommend, in Fahrtrichtung Sonnenberg. Innerhalb einer Rechtskurve ( vor dem Oderteich ) kommt ein 65jähriger Däne mit seinem Krad Honda auf regennasser Fahrbahn, bei für die Fahrbahnverhältnisse unangepasster zu hoher Geschwindigkeit nach links von dieser ab, rutscht über die dortige Bankette und kommt im Straßengraben zum liegen. Hierbei wird der Däne schwer verletzt und muss daher mit dem RTW dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden. Am Krad Honda entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

i.A. Richter,POK

