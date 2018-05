Polizeiinspektion Goslar / Polizeistation Braunlage vom 16.05.2018

Polizeistation Braunlage vom 16.05.2018

Goslar - Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen

In Braunlage, Hüttebergstraße, in Höhe der Zufahrt zum Hotel Hohenzollern wurde in der Zeit vom 14.05.18, 16.00 Uhr bis 15.05.18, 15.30 Uhr durch einen zur Zeit unbekannten Fahrzeugführer eine Mauer beschädigt. Der Fremdschaden beträgt ca. 800,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Braunlage unter 05520-93260 zu melden.

Jo.

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0