Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht der PI Goslar von Sa, ...

Pressebericht der PI Goslar von Sa, 29.09.18, 06:00 Uhr - So, 30.09.18, 16:30 Uhr

Goslar - Samstag, 29.09.2018

Körperverletzung

Am frühen Samstag Morgen kam es neben dem Jürgenohler Markt zwischen zwei alkoholiserten Männern nach gemeinsamen Alkoholkonsum zu einer Körperverletzung. In seiner Befragung gibt das 57jährige Opfer aus Goslar an, dass er von dem ebenfalls aus Goslar stammende 46jährigen plötzlich ins Gesicht geschlagen worden sei. Mit einer blutenden Wunde wurde er von dem Rettungsdienst am Ort erstversorgt. Der Täter und eine Zeugin konnten ebenfalls von der Polizei angetroffen werden, machten jedoch keine Angaben. Aufgrund der Angaben des Opfers und objektiver Spuren wurde ein Strafverfahren gegen 46jährigen Goslar eingeleitet.

Sonntag, 30.09.2018

Einbruch in Auto- und Motorradgeschäft

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag bis etwa Mitternacht dringen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür in ein Auto- und Motorradgeschäft an der Hildesheimer Straße ein und entwenden drei Motorräder im Gesamtwert von ca. 45.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen.

Alkoholisierte Person muss ins Polizeigewahrsam

Nachdem ein 26jähriger Goslarer vor einer Diskothek in Goslars Innenstadt laut herumschreit und den Weisungen der Türsteher nicht nachkommt, wird die Polizei hinzugerufen. Mit einer Alkoholisierung von knapp 2 Promille und des anhaltenden, aggressiven Verhaltens kommen die eingesetzten Beamten zu dem Ergebnis, dass der Mann nicht in die Obhut seiner 25jährigen Freundin gegeben werden kann und liefert ihn für einige Stunden in das örtliche Polizeigewahrsam ein.

Verdacht Trunkenheitsfahrt

Auffällige Schlangenlinien eines Autofahrers veranlassen eine andere Verkehrsteilnehmerin und ihre Beifahrerin zu einem Anruf bei der Polizei. Mit Hilfe der Anruferin kann ein Streifenwagen herangeführt und der Fahrer kontrolliert werden. Eine Alkoholbeeinflussung kann bei dem 65jährigen Fahrer jedoch nicht festgestellt werden. Da die eingesetzten Beamten jedoch die gleichen Beobachtungen gemacht haben, wie die Anruferin, wird die Weiterfahrt untersagt und der Sohn des Autofahrers setzt die Fahrt fort.

