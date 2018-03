Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeikommissariats Seesen für den 18.03.2018 Im Auftrag Felka, PHK

Goslar - Sachbeschädigungen an drei PKW

Seesen. In der Zeit von Freitag auf Samstag, 16./17.03.2017, 20:00 - 14:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter jeweils die Beifahrerseite eines schwarzen VW Golf, eines silberfarbenen VW Passat und eines schwarzen Opel Corsa. Die Fahrzeuge waren hintereinander am Straßenrand der Talstraße geparkt. Der Schaden pro Fahrzeug wird auf 1000,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381-9440 entgegen. (Fel.)

Mutmaßliche Tierquälerei

Ildehausen. Eine Zeugin meldete der Polizei am 15.03.2018, sie habe gegen 13:20 Uhr in der Feldmark zwischen Ildehausen und Kirchberg ein fahrendes Auto festgestellt, dessen Fahrer einen Hund an der Leine mitführte. Das Fahrzeug sei ihrer Meinung nach so schnell gefahren, dass der Hund drohte, sich zu überschlagen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es bezüglich des Fahrers in der Vergangenheit schon ähnliche Vorfälle gegeben hatte. Das Ordnungsamt der Stadt Seesen sowie das Veterinäramt des Landkreises Goslar erhalten Kenntnis, um erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. (Fel.)

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Seesen Telefon: 05381-944-0