Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeikommissariats Oberharz vom 26.08.2018

Goslar - Verkehrsunfall mit Motorrad auf der B 241

Am Samstag, 25.08.2018, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der B 241, Clausthal-Zellerfeld in Richtung Goslar, zu einem Verkehrsunfall. Ursächlich dafür war, dass der 24-jährige Führer eines Motorrades in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ausrutschte und zu Fall kam. Hierbei verletzte sich der Führer des Motorrades leicht. Außerdem entstand leichter Sachschaden am Motorrad.

i.A. PK Vogt

