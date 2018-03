Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht PI Goslar von Freitag, ...

Pressebericht PI Goslar von Freitag, 23.03.2018, 12:00 Uhr, bis Samstag, 24.03.2018, 12:00 Uhr

Goslar - Eigentumsdelikt: Am Freitag, gegen 13:25 Uhr, kam es in einem Warenhaus in der Hildesheimer Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 38-jähriger amtsbekannter Goslarer, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde beim Diebstahl von Alkohol im Wert von ca. 10,- Euro erwischt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und durch die Filialleitung ein Hausverbot ausgesprochen.

Fahrlässige Brandstiftung: Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, kam die Polizei im Bischofsthal im Langelsheimer Ortsteil Lautenthal zum Einsatz. Dort geriet die Plane eines Kfz-Anhängers der Marke Stema in Brand. Das Feuer wurde durch die Eigentümer selbst bemerkt und auch eigenhändig gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen entstand nur geringer Sachschaden. Eine natürliche Brandursache oder technischer Defekt kann ausgeschlossen werden. Vermutlich wurde das Feuer durch einen weggeworfenen glimmenden Gegenstand entfacht. Die Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und Beleidigung Am frühen Samstagmorgen gegen 00:50 Uhr wird der Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Herbartstraße in Goslar eine lautstarke Streitigkeit gemeldet. Vor Ort wird ein 32-jähriger Goslarer und seine 31-jährige Freundin, ebenfalls aus Goslar stammend, angetroffen. Der 32-jährige Mann räumte ein, dass es zu Streitigkeiten mit seiner stark alkoholisierten Freundin gekommen sei. Es sei dabei zu einem Gerangel gekommen, geschlagen habe er seine Freundin aber nicht. Die 31-jährige Frau gab jedoch an, dass sie "zusammengeschlagen" worden sei. Verletzungen konnten durch die Beamten am Unterarm in Form von Hämatomen festgestellt werden. Die Frau verweigerte jedoch jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei, war nicht bereit, einen Atemalkoholtest durchzuführen und wollte sich auch medizinisch nicht versorgen lassen. Viel mehr beleidigte sie die weiblichen Polizeibeamtinnen fortdauernd während des Einsatzes. Der Mann, der nicht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, verließ freiwillig seine Wohnung. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Körperverletzung zum Nachteil der Frau und wegen Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten/-innen eingeleitet.

Sachbeschädigung: Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung auf der Hauptstraße im Langelsheimer Ortsteil Wolfshagen mitgeteilt. Ein 22-jähriger Mann aus Wolfshagen wurde dabei beobachtet, wie er die Scheibe eines Gewerbegebäudes einschlug. Der Beschuldigte konnte von dem Zeugen vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Beschuldigte äußerst aggressiv und beleidigte mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten und den Zeugen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann ins Polizeigewahrsam verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An dem Gebäude entstand ein Schaden von mehr als 1000,- Euro.

Verkehrsüberwachung: Am Freitagabend gegen 22:25 Uhr, wurde in der Peter-Henlein-Straße in Goslar ein 20-jähriger Mann, wohnhaft in Goslar, mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten körperliche Anzeichen für einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum fest. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum eines "Joints" ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter BtM-Einfluss sowie ein Strafverfahren wegen Vergehen gegen das BtMG wurden eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

Verkehrsunfallgeschehen: 1. Am Samstag, gegen 09:51 Uhr, kam es in Goslar im Kreuzungsbereich Astfelder Straße / Von-Garßen-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und drei verletzen Personen. Eine 68-jährige Frau aus Salzgitter befuhr mit ihrem Pkw Mercedes A-Klasse die Astfelder Straße aus Richtung B82 kommend in Richtung Stadtmitte, auf dem Beifahrersitz saß eine 53-jährige Frau aus Salzgitter. An der Kreuzung übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Goslarer mit seinem Pkw VW Golf, der die Von-Garßen-Straße aus Richtung Nonnenweg kommend in Richtung Hildesheimer Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war die Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb. Alle drei Insassen wurden schwerverletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden, Lebensgefahr besteht nicht. Der Rettungsdienst war mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr Goslar war mit zwei Einsatzfahrzeugen im Einsatz, da Betriebsstoffe austraten. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme musste der Verkehr abgeleitet werden, die Astfelder Straße musste in und aus Richtung Innenstadt voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird mit ca. 20.000 Euro beziffert.

2.Es kam im Berichtszeitraum zu drei weiteren Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 6.500,- Euro, zum Glück wurde niemand verletzt.

