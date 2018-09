Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht PK Seesen für den ...

Pressebericht PK Seesen für den Zeitraum Freitag, 14.09.2018, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 16.09.2018, 11:00 Uhr

Goslar - Verkehrsunfallgeschehen

Am Freitag, 14.09.2018, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 44- jähriger Mann aus Lutter die Braunschweiger Straße aus Seesen kommend in Richtung Hahausen. Hinter ihm befand sich ein 20-jähriger Kalefelder auf seinem Motorrad. Als der Lutteraner sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der Motorradfahrer von hinten auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt der Asklepios-Klinik-Seesen zugeführt.

Am Samstag, 15.09.2018, gegen 17:20 Uhr, stoppte eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Seesen ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand gegenüber einer Gaststätte in Bilderlahe. Auf dem Beifahrersitz befand sich die 17-jährige Tochter der Seesenerin. Eine 34-jährige Frau aus Bad Gandersheim fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Alle drei beteiligten Personen wurden leicht verletzt.

Im Berichtszeitraum kam es zu zwei weiteren leichten Verkehrsunfällen, bei denen zum Glück niemand verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

i.A. Holzhausen, PK

