Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht PK Seesen vom 18.08.2018

Goslar - Pressebericht PK Seesen vom 18.08.2018

Fahrraddiebstahl

Am Freitag, dem 17.08.2018, wurde einem 16 jährigen Münchehöfer sein Mountainbike , Marke Rock Maschine, im Wert von ca. 300 Euro, entwendet. Das Fahrrad hatte er zwischen 06.40 Uhr und 13.00 Uhr verschlossen am Fahrradständer auf dem Bahnhofsvorplatz in Seesen abgestellt. (gol)

Verkehrsunfall

Am 17.08.2018, um 09.10 Uhr, stieß ein 38 jährige Mann aus Polen mit seinem Sattelzug beim Rückwärtsfahren auf dem Bahnhofsvorplatz in Seesen, gegen einen Laternenmast und ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (gol)

Verkehrsunfall

Am 17.08.2018, um 17.00 Uhr, befuhr ein 30 järhriger Goslarer mit seinem Lkw den Johannisweg in Rhüden. Hierbei streifte er einen parkenden Pkw und beschädigte diesen. Es entand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (gol)

