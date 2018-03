Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht Polizei Bad Harzburg, ...

Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 25.03.2018

Goslar - Bad Harzburg

Geschwindigkeitskontrollen

Samstag, 24.03.2018, 11.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr , Bundesstraße 4 Richtung Braunlage, Höhe Radauwasserfall, 50 Km/h Zone. Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen mittels Handlasermeßgerät wurden insgesamt 20 Verstöße geahndet. Der schnellste Pkw-Führer wurde mit 91 Km/h gemessen.

Verkehrsunfall beim Ausparken

Samstag, 24.März 2018, 12.30 Uhr, Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße, Parkplatz Drogeriemarkt. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Führer eines Pkw Daimler aus Bad Harzburg, der beim Ausparken zweimal gegen einen geparkten Pkw stieß und dabei einen Sachschaden verursachte. Mit dem Vorwurf konfrontiert bestritt der 87-jährige Fahrzeugführer, zweimal gegen den Pkw gefahren zu sein. Die Ermittlungen dauern an. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro.

Vienenburg :

Drohne störend und widerrechtlich benutzt ?

Ein bislang Unbekannter ließ am Samstag, 25.März 2018, gegen 14.30 Uhr, über dem Vienenburger See eine Drohne kreisen. Eine dort aufhältige Gruppe Kinder wurden beim Spielen gestört, ob auch Filmaufnahmen gefertigt wurden, ist nicht bekannt. Auf die Beschwerde einer anwesenden Frau wurde vom Verantwortlichen, welcher sich in Begleitung einer Frau befand, harsch und unangemessen geantwortet. .Die Ermittlungen dauern an, Hinweise bitte an die Polizeistation Vienenburg unter 05324-2278.

Fischdiebstahl

Sonntag, 25.März, 2018, 10.30 Uhr , Angelteiche an der L 518; Zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren aus Wernigerode angelten unberechtigt an einem Teich an der L 518 zwischen Oker und Vienenburg. Die Personen wurden von Verantwortlichen des zuständigen Angelverein angetroffen. Ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahl von Fischen wurde eingeleitet.

Krause, PHK; Tel. 05322-91111-113

