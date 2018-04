Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht Polizei Bad Harzburg, ...

Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Ostermontag, 02.04.2018

Goslar - Bad Harzburg

Verkehrsunfall

Ostersonntag, 01.04.2018, 13.45 Uhr, Bad Harzburg, Kurhausstraße / Am Kurpark Der 34-jähriger Führer eines Pkw Opel aus Bad Harzburg übersah beim Einfahren in die Kurhausstraße den dort fahrenden Pkw Citroen aus Peine. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Fundsache

Ein ehrlicher Finder gab am Ostersonntag bei der Polizei eine im Bereich "Marienteichbaude" aufgefundene Geldbörse mit mehreren Hundert Euro ab. Der Eigentümer aus Bad Harzburg wurde benachrichtigt und konnte seine Geldbörse wieder in Empfang nehmen.

Osterfeuer

Die in Bad Harzburg veranstalteten Osterfeuer verliefen ohne polizeiliche Vorkommnisse.

Vienenburg :

Polizeibeamte bewahren alkoholisierten Mann vor Unglück mit Bahn

Ostersonntag, 01.04.2018, 21.00 Uhr, Vienenburg, Goslarer Straße, Bahnübergang. Eine dort verkehrsbedingt haltende Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Harzburg beobachtete einen stark alkoholisierten Mann, der trotz geschlossenen Schranken das Gleisbett der Bahn betritt. Zu dieser Zeit rollte gerade ein Zug am Bahnhof an, -der weder zeitlich noch örtlich orientierte Mann wurde von den Beamten mit körperlicher Gewalt vom Gleisbett gezogen und zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den 63-jährigen Mann aus Osterwieck wurde ein Verfahren eingeleitet.

Osterfeuer

Die in Vienenburg veranstalteten Osterfeuer verliefen ohne polizeiliche Vorkommnisse.

Krause, PHK; Tel. 05322-91111-113

