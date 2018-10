Polizeiinspektion Goslar / Pressebericht Polizei Bad Harzburg, ...

Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 07.10.2018

Goslar - Bad Harzburg:

Verkehrsunfall Samstag, 06.10.2018, 09.30 Uhr, Am Breitenberg Beim Ausparken fährt die 25-jährige Führerin eines Pkw Mazda gegen den hinter ihr stehenden Pkw VW. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2000 Euro.

Verkehrsunfall Samstag, 06.10.2018, 15.40 Uhr, Parkplatz Tourist-Info / Seilbahn Beim Ein- bzw. Ausparken fährt der 26-jährige Führer eines Pkw Opel gegen den hinter ihr stehenden Pkw VW. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2000 Euro.

Verkehrsunfall Samstag, 06.10.2018, 15.10 Uhr, Parkplatz Pfingstanger Beim Ausparken fährt der 54-jährige Führer eines Pkw VW gerade rückwärts, als eine 50-jährige gerade einparken will. Die Fahrzeuge treffen sich vorn an der Frontschürze, es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1500 Euro.

Verkehrsunfall Samstag, 06.10.2018, 13.55 Uhr, Bruchstraße Der 39-jährige Führer eines Citroen Jumpers aus Goslar befährt die Bruchstraße in Richtung Schlewecke. Entgegen kommt ihm die 23-jährige Führerin eines VW T 4 aus Wolfenbüttel. Es kommt Zusammenstoß der Außenspiegel, beide Parteien bezichtigen sich gegenseitig, nicht "Rechts" gefahren zu sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400Euro.

Böschungsbrand Samstag, 06.10.2018, 14.48 Uhr, B 6, Richtung Goslar Durch Arbeiten an den Schutzplanken entstand ein kleiner Böschungsbrand, der durch die Feuerwehr Bad Harzburg gelöscht wurde. Schaden entstand nicht.

Vienenburg:

Party endet in Auseinandersetzung mit Waffe

Sonntag, 07.10.2018, gegen 06.00 Uhr, Immenrode Marktplatz Nach einer Party gerieten zwei alkoholisierte, männliche Personen, 22 / 24 Jahre, aus Immenrode, in einen verbalen Streit. Nach längerem verbalen Anfeindungen kam es folgend zu Tätlichkeiten, in deren Verlauf der 22-jährige mit einem Gas/Schreckschuss -Waffe in Richtung seines Kontrahenten feuerte. Dieser wurde im Gesicht getroffen und musste folgend ärztlich im Krankenhaus behandelt werden. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die Waffe wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall

Samstag, 06.10.2018, 07.20 Uhr, Vienenburg, Triftstraße Beim Vorbeifahren touchiert der 50-jährige Führer eines Sprinters aus dem Harzkreis den geparkt stehenden Pkw VW aus Goslar. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Krause, PHK

