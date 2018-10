Polizeiinspektion Goslar / Presseinfo Polizei Bad Harzburg, ...

Presseinfo Polizei Bad Harzburg, 31.10.2018

Goslar - Polizeihubschrauber zur Fahndung nach Täter

Bad Harzburg, Westerode /Schlewecke Zur Fahndung nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Sandstraße wurde am Abend des 31.10.2018 auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Täter wurde beim Versuch, eine Tür aufzuhebeln angetroffen und flüchtete über die Felder. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

