Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung der PI Goslar für den ...

Einbruch in Wohnwagen Auf einem Campingplatz in der Clausthaler Straße wurden zwei Wohnwagen von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen und durchsucht. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die drei zurückliegenden Monate. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Gefährdung des Bahnverkehrs pp. Am Freitagabend gg. 22 Uhr gerieten ein Fahrgast und ein Lokführer zunächst in Streit. Als der Lokführer anschließend mit dem Zug langsam anfuhr, sprang der Reisende vom Bahnsteig ins Gleis vor den Zug, sodass der Lokführer eine Notbremsung einleiten musste. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Zug seine Fahrt bereits fortgesetzt. Der gestrandete Reisende, ein 36 Jahre alter Georgier, setzte dann seine Fahrt mit einem Linien-Fernbus in Richtung seines Gestattungsbereiches fort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

