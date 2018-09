Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung der PI Goslar für den ...

Pressemeldung der PI Goslar für den Zeitraum von Fr., 14.09.18, 12 Uhr bis Sa., 15.09.18, 12 Uhr

Goslar - PI Goslar 38640 Goslar, 15.09.2018

P r e s s e b e r i c h t

Renitenter Ladendieb Am Freitagnachmittag wurde ein 39jähriger Mann durch einen Angestellten eines goslarer Supermarktes bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der Dieb wurde dem 37jährigen Angestellten gegenüber handgreiflich, sodass dieser ihn bis zum Eintreffen der Polizei körperlich ruhigstellen musste. Der Dieb wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Später wurde eine Sachbeschädigung an einem Werbeaufsteller in der Mauerstr. angezeigt, für welche sich der Goslarer ebenfalls verantworten muß.

Trunkenheitsfahrt In Liebenburg kontrollierte die Polizei am Freitagnachmittag einen 66 Jahre alten Autofahrer, der unter Alkoholeinfluß sein Kraftfahrzeug lenkte. Nachdem ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Brennende Schrottautos Am Freitagabend wurden durch unbekannte zwei PKW-Wracks, die der Feuerwehr als Übungsgegenstände dienen sollten, in Brand gesteckt. So musste die Feuerwehr auf dem Bollrich im Echteinsatz die Wracks löschen. Eine Brandermittlung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 an.

i. A. Killig, PHK

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0