Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung der Polizei Braunlage ...

Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 17.08.2018

Goslar - Braunlage: Am Donnerstag, dem 16.08.2018, um 19:50 Uhr, wurde der Polizei Braunlage ein Lagerfeuer im Nationalpark gemeldet. Als die Beamten um 20:10 Uhr am Silberteich, nahe Braunlage eintrafen, flüchteten 2 Personen in den angrenzenden Wald. Zwei zurückgelassene Fahrräder und eine Angel wurden von der Polizei sichergestellt. Das Lagerfeuer wurde von der Feuerwehr Braunlage gelöscht. Gegen die Personen wurden Strafanzeigen wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr und wegen Fischwilderei gefertigt. Hinweise zu den Geflüchteten erbittet die Polizei Braunlage unter der Telefonnummer: 05520/9326-0.

i.A. Spaar, POK

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0