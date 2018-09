Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung der Polizei Braunlage ...

Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 09.09.2018

Goslar - Braunlage: Am 08.09.2018, um 13:36 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4, zwischen Hohegeiß und Braunlage zu einem schweren Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 49 - jährige Kradfahrer kam kurz vor dem Kesselberg, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann aus Langenhagen schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

i.A. Spaar, POK

