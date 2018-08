Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar Berichtszeitraum: Sa., 18.08.2018, 12:00 Uhr - So., 19.08.2018, 12:00 Uhr

Goslar - Fahrraddiebstahl

In dem Zeitraum von Freitag, 17.08.2018 (Abendstunden), bis Samstag, 18.08.2018, 13:30 Uhr, wurde ein blau/weißes Mountainbike der Marke "Univega", welches mit einem Schloss gesichert war vom Bahnhof in Goslar entwendet. Das Mountainbike vom Typ "Alpina HT 500" mit dem Neuwert von ca. 600,- Euro fällt durch einen weißen Sattel auf. Personen, welche Hinweise zu der Tat, dem Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW

Ein auf dem Parkplatz zu einem Schnellrestaurant in der Peter-Henlein-Straße in Goslar abgestellter roter PKW VW Golf wurde gegen Mitternacht am 19.08.2018 im Bereich der Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Hierbei ist ersten Schätzungen nach ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Goslar zu melden.

Trickdiebstahl in Goslar - Oker

Am Samstag, 18.08.2018, in dem kurzen Zeitraum von 15:34 Uhr - 15:40 Uhr betrat ein Pärchen einen Kiosk in der Bahnhofstraße im Goslarer Stadtteil Oker. Sie verwickelten den Angestellten im Kassenbereich in ein Gespräch. Sie gaben an, 10 Euroscheine und 20 Euroscheine mit bestimmten Buchstabenfolgen zu sammeln. Auf die Frage, ob der Angestellte derartige Scheine für sie wechseln könne, holte er mehrere Geldbündel aus der Kasse. Bei der Suche nach der "richtigen" Buchstabenfolge entwendete das Pärchen mehrere Scheine im Gesamtwert von 140,- Euro. Nebenbei entnahmen sie noch ein Ladekabel aus den Auslagen des Kassenbereichs. Nach Ausführung der Tat verließ das Pärchen den Kiosk. Bei der Tatausführung wurden beide von der installierten Kamera aufgezeichnet. Die Täter werden beide mit ca. 50 Jahren beschrieben. Dazu soll die weibliche Täterin dunkle / lockige Haare, Sonnenbrille, eine weiße Bluse und eine blaue Jeans getragen haben. Bei sich trage sie eine braune Ledertasche. Der männliche Täter wird mit einer kräftigen Statur, schwarzem Jackett und schwarzer Sonnenbrille beschrieben. Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu dem Pärchen während der Tatausführung, oder auch vor oder nach der Tat geben können, sich bei der Polizei in Goslar zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Langelsheim

Auf einem Speditionsgelände in der Heubachstraße in Langelsheim ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 17.08.2018 - 05:00 Uhr bis Samstag, 18.08.2018 - 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Vermutlich hatte ein LKW beim Rangieren einen geparktem PKW Skoda 3T touchiert und im Anschluss die Unfallstelle verlassen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Langelsheim oder Goslar in Verbindung zu setzen.

Nach Streit in Wolfshagen gegenseitig geschlagen

In den Abendstunden des 18.08.2018 geraten zwei Männer im Alter von 19 Jahren und 49 Jahren in Langelsheim - Wolfshagen nach einem verbalen Streit derart aneinander, dass sie sich gegenseitig schlagen. Beide werden dabei leicht verletzt. In diesem handfesten Streit mischten sich weitere männliche Personen im Alter von 35 / 39 und 53 Jahren ein, welche sich untereinander auch noch schlugen. Alle Personen werden leicht verletzt.

Gasherd gerät in Braunlage in Brand

Am Samstag, 18.08.2018 gerät gegen 21:40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Gasherd einer Fleischerei in der Herzog-Wilhelm-Straße in Braunlage in Brand. Eine Person hat Rauchgase eingeatmet und wird sich vorsorglich in medizinische Behandlung geben. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entsteht nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise zu dem Brand geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

i. A. Carl, POK

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0