Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.02.2019

Goslar - Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.02.2019

Serie von bewaffneten Raubüberfällen aufgeklärt

Die Polizei Goslar kann einen erneuten Ermittlungserfolg verzeichnen. Den Beamten des zentralen Kriminaldienstes gelang es in Zusammenarbeit mit Spezialkräften aus Braunschweig am 22.02.2019, kurz nach 21.00 Uhr, einen unmittelbar bevorstehenden Raubüberfall mit Schusswaffe auf einen Rewe-Markt in 38162 Cremlingen, zu verhindern.

Ein Trio, bestehend aus einem 16-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Wolfenbüttel und zwei 19- und 20-jährigen Heranwachsenden aus Salzgitter, wurde hierbei vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am 23.0219 durch das Amtsgericht Braunschweig gegen das Trio Untersuchungshaft angeordnet. Gegen den 16-jährigen wurde der Haftbefehl allerdings gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

"Bewaffnete Raubüberfälle beeinflussen massiv das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Ich danke daher allen beteiligten Kollegen für ihr Engagement sowie die schnelle und erfolgreiche Ermittlungsarbeit," sagte Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Goslar.

Diese Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Weitere Anfragen sind ausschließlich an die dortige Pressestelle zu richten.

-Lüdke, KHK-

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104 E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de