Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung des PK Bad Harzburg für ...

Goslar - Tankbetrug

Am 25.05.18, um 21.16 Uhr, betankte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Vienenburg seinen PKW Ford mit Super-Benzin zum Preis von 83,22 Euro. Anschließend entfernte er sich mit dem Fahrzeug fluchtartig in Richtung Autobahn. Bei einer Halterfeststellung des abgelesenen Kennzeichens stellte sich heraus, dass die Kennzeichen entwendet worden waren. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Derzeitig werden in Bad Harzburg, in der Westeroder Straße, umfangreiche Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen durchgeführt. Dazu wurde die Straße zwischen der Straße Am Horn und Geschwister-Scholl-Ring voll gesperrt. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW aus Richtung Hoher Weg kommend in den gesperrten Bereich ein. Dabei überfuhr sie eine quer zur Fahrbahn aufgestellte Sperrbake, so dass diese beschädigt wurde. An ihrem Fahrzeug dürfte dabei ein erheblicher Schaden entstanden sein. Trotz des entstanden Schadens verließ die Unfallverursacherin die Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen PKW Mini mit Paderborner Kennzeichen handeln. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

I.A. Hertrampf, PHK, 05322/91111-0

