Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom ...

Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 28.09.2018, 13:00 Uhr bis 29.09.2018, 12:00 Uhr

Goslar - Sachbeschädigung an PKW: In der Nacht von Donnerstag, dem 27.09.2018, auf Freitag, den 28.09.2018, wurde ein Pkw Volvo, schwarz, beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Mehrfamilienhauses im Fichtenweg 12 in Bad Harzburg abgestellt und wurde rundherum zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 05322/91111-0 zu melden.

wen

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Bad Harzburg Telefon: 05322-91 111-0