Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung des PK Oberharz vom ...

Pressemeldung des PK Oberharz vom 23.09.2018

Goslar - Am 22.09.2018, gegen 23.30 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Besuchern. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung ergriff einer der Beteiligten plötzlich ein mitgeführtes Messer und bedrohte damit die anwesenden Personen. Noch vor dem Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung konnte ihm das Messer abgenommen werden. Das Messer wurde anschließend polizeilich sichergestellt und der stark alkoholisierte Beschuldigte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Eine entsprechende Strafanzeige gegen ihn wurde gefertigt.

i.A. Reckewell, PK'in

