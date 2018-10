Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung des PK Oberharz vom ...

Pressemeldung des PK Oberharz vom 03.10.2018

Goslar - Am Dienstag, den 02.10.2018, gegen 17.00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagen-Besatzung des PK Oberharz den Führer eines Pkw in der Erzstraße in Clausthal-Zellerfeld. Dabei wurde festgestellt, dass der 38-jährige aus Sachsen-Anhalt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Trotz Belehrung wurde der Mann wenig später durch Beamte des PK Oberharz erneut fahrenderweise im öffentlichen Straßenverkehr angetroffen. Es folgte nun eine Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Zudem erwartet den Fahrzeugführer eine weitere Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

In der Nacht vom 02.10.2018 auf den 03.10.2018, gegen Mitternacht, kam es auf einer Wiese im Bereich Voigtslust in Clausthal-Zellerfeld zum Brand einer Jagdeinrichtung. Die Holzkonstruktion wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld gelöscht, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 200,00 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Clausthal-Zellerfeld unter der Telefonnummer 05323-941100 in Verbindung zu setzen.

