Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung des Polizeikommissarats ...

Pressemeldung des Polizeikommissarats Bad Harzburg vom 13.10.18, 10:00 Uhr bis 14.10.18, 11:00 Uhr

Goslar - Verkehrsunfall: Am 13.10.18, um 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K34 (Wiedelah, Lengde), wobei eine 58jährige Braunschweigerin mit ihrem Pkw leicht auf die Gegenfahrspur kam und das entgegenkommende Fahrzeug eines 55jährigen Südharzers streifte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Verkehrsunfall: Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 13.10.18, gegen 17:00 Uhr auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. In Höhe der Hausnummer 43 bewegte sich ein 8jähriges Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde angefahren. Der Fahrzeugführer war aufgrund der Verkehrslage in Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich leicht an beiden Armen. Es wurde zur Behandlung dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

Verkehrsunfall: Noch eine Person wurde bei einem Verkehrsunfall am 13:10.18, gegen 17:28 Uhr verletzt. Dabei stürtze ein 54jähriger Bad Harzburger mit seinem Mountainbike in der Straße Am Silberborn 1. Die Ursache für den Sturz ist noch unklar. Eine Fremdeinwirkung ist jedoch auszuschließen.

Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug: Am 13.10.18, gegen 21:00 Uhr, betankte ein Fahrzeugführer seinen Pkw bei der ESSO-Tankstelle in Vienenburg und verließ diese, ohne den offenen Betrag zu begleichen. Durch Zeugen konnte ein Goslarer Kennzeichen von einem silbernen Skoda, vermutlich eine Oktavia Limousine, abgelesen werden. Anschließende Ermittlungen beim Halter ergaben, dass beide Kennzeichenschilder am selben Tag zwischen 15:00 Uhr und der Betrugstatzeit von dem dazugehörigen Fahrzeug entwendet wurden. Dieses hatte der Halter auf dem Parkplatz an der Ilsenburger Straße unter der B4 abgestellt. Zeugenhinweise zu beiden Taten bitte an das PK Bad Harzburg, Tel. 05322-91111-0

Wen

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Bad Harzburg Telefon: 05322-91 111-0