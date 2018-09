Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung des Polizeikommissariat ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz Sonntag, 09.09.2018

Goslar - In dem Zeitraum vom Freitagabend (07.09.18) Samstagmorgen (08.09.18) ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen an verschiedenen Orten in Clausthal-Zellerfeld.

In der Adolph-Roemer-Straße (OT Clausthal) wurde ein vor dem dortigen Bistro abgestellter Stein-Blumenkübel, von bislang unbekannten Personen, zunächst auf den gegenüberliegenden Gehweg in die Erzstraße getragen. Anschließend wurde der Blumenkübel dort achtlos hingeworfen und dadurch beschädigt.

In dem genannten Zeitraum wurde die Motorraumhaube sowie der vordere linke Kotflügel, eines auf dem Parkplatz eines Hinterhofes in der Goslarschen Straße (OT Zellerfeld) abgestellten, silberfarbenen Nissan durch eine bislang unbekannte Person nicht unerheblich beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen geben können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Oberharz unter 05323/94110-0 zu melden.

i.A. Kühn, POK

