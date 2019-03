Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung des Polizeikommissariat ...

Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 02.03.2019

Goslar - Polizeikommissariat Oberharz Tel.: 05323/94110-0 in Clausthal-Zellerfeld

Verkehrsunfallflucht

Clausthal-Zellerfeld: Am vergangenen Freitag, zwischen 05.00 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken, vor der Sparkasse in der Goslarschen Straße, einen dort bereits geparkten Pkw. An dem schwarzen VW Touareg der Geschädigten entstand mindestens 500,00 EUR Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Spuren- und Zeugenhinweisen handelte es sich um ein auffällig grün/türkisfarbenes Verursacherfahrzeug. Weitere Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Borchers, POK

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Oberharz Telefon: 05323-94110-0