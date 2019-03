Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung für die PI Goslar für ...

Pressemeldung für die PI Goslar für den Zeitraum von Fr., 29.03.19, 12 Uhr, bis Sa., 30.03.19, 12 Uhr

Goslar - PI Goslar 38640 Goslar, 30.03.2019

P r e s s e b e r i c h t

Blumendieb Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 9 Frühlingsblumen aus einem Blumenkübel eines Hauses im Claustorwall. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Goslar unter 05321/3390.

Diebstahl aus Geldbörse Am Donnerstagvormittag, gg. 09 Uhr, bat ein Unbekannter einen 76jährigen Goslarer, in der Gutenbergstraße, ihm 1EUR zu wechseln. Im Rahmen des Wechselvorganges nahm der Herr seine Geldbörse heraus und zählte hier das Münzgeld ab. Die Ablenkung nutzte der Täter, um 170EUR Scheingeld aus dem Scheinfach unbemerkt zu entwenden. Hinweise dazu bitte an die Polizei Goslar 05321/3390.

i. A. Killig, PHK

