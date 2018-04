Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung PI Goslar, 07./08.04.

Pressemeldung PI Goslar, 07./08.04.

Goslar - 1. Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten

Am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, beschwerten sich Gäste eines Restaurants in der Goslarer Innenstadt, Jakobikirchhof, über eine männliche Person, die gegen die Jakobikirche urinierte. Bei der Überprüfung der offensichtlich alkoholisierten Person durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen die Person vorliegt. Bei der anschließenden Festnahme und Zuführung zum Polizeigewahrsam beleidigte und bedrohte er die einschreitenden Polizeibeamten öffentlichkeitswirksam. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,75 Promille festgestellt; nach der Ausnüchterung im Polizeigewahrsam wurde er der Justizvollzugsanstalt übergeben.

2. Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

Am Samstag, zwischen 13.00 und 22.40 Uhr, wurde in Goslar, Im Schleeke, einem Mitarbeiter eines dort ansässigen Chemieunternehmens während der Spätschicht ein Mountainbike entwendet. Das Fahrrad wurde vor dem Werksgelände in einem firmeneigenen Fahrradunterstand mit 2 Fahrradschlössern gesichert abgestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Fa. Bergamont, Typ Revox MGN 29, mit grün/orangenen Griffen, Reifengröße 29".

3. Sachbeschädigung eines Pkw

Unbekannter Täter zerkratzte am Samstagvormittag, zwischen 06.00 und 14.00 Uhr, den Lack eines im Parkhaus Achtermann geparkten Pkw Audi A 1, rot.

Hinweise werden an die Polizei Goslar, 05321 3390, erbeten.

Görlich, PHK

