Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung PK Oberharz

Pressemeldung PK Oberharz

Goslar - Sachbeschädigung Am Samstag, den 18.08.2018, gegen 00:10 Uhr, wurde in Altenau, Auf dem Glockenberg 37, (Block K) ein Zeuge durch einen lauten Knall auf eine 4-köpfige Gruppe von Jugendlichen aufmerksam, die sich auf dem Parkplatz vor dem Block aufhielten. Der Zeuge konnte erkennen, wie eine der Personen über insgesamt 4 vor Ort befindliche Pkw kletterte und diese beschädigte. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle unter der Rufnummer 05323/941100 oder der Polizeistation in Altenau, Rufnummer 05328/301, in Verbindung zu setzen.

i.a. Marks, PHK

