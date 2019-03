Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung PK Oberharz

Pressemeldung PK Oberharz

Goslar - Am Donnerstag, den 07.03.2019, in der Zeit von 18:00 - 19:00 Uhr, kam es im hiesigen Krankenhaus zu diversen Diebstählen. Ein bislang unbekannter Erwachsener betrat mit einem ca. 10-jährigen Kind ein Krankenzimmer und entwendete einer nicht anwesenden Patientin 100.- Euro Bargeld aus einer abgelegten Geldbörse. Der Beschuldigte und das Kind wurden weiterhin in einer im Krankenhaus befindlichen Arztpraxis dabei angetroffen, wie sie diverse Räumlichkeiten der Praxis öffneten und betraten. Als der Beschuldigte von einer Helferin angesprochen wurde, verließ er mit dem Kind zügig die Örtlichkeit. Kurze Zeit später wurde von einer Angestellten der Diebstahl einer Schachtel Zigaretten festgestellt, die sich in einem Aufenthaltsraum der Praxis befanden.

Zwischen den Betreiber eines Hotels in Hahnenklee und einem 50-jährigem Hotelgast kam es am Freitag, den 08.03.2019 über die Verunreinigung der angemieteten Räumlichkeiten zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der Gast die Hoteliers beleidigte und bedrohte. Bei der anschließenden Klärung des Sachverhaltes durch die eingesetzten Beamten wurden bei dem Beschuldigten Betäubungsmittel aufgefunden, deren Konsum der Beschuldigte auch einräumte. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Der selbe Hotelgast erschien am Samstag , den 09.03.2019, gegen 10:00 Uhr, auf der hiesigen Polizeidienststelle um Informationen über den gestrigen Polizeieinsatz einzuholen. Hierbei fuhr er mit seinem Pkw auf dem Parkplatz der Dienststelle. Da den Beamten bekannt war, dass die Person Konsument von Betäubungsmittel ist, wurde ein Drogenerkennungstest durchgeführt, der auch positiv ausfiel. Daraufhin erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Weiterhin wurde dem Betroffenen die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 05:15 Uhr, warfen in Clausthal-Zellerfeld unbekannte Täter mit einem Gullydeckel die Verglasung der Eingangstür eines Fotostudios mit integriertem Paketshop ein. Im Anschluss entwendeten die Täter insgesamt 8 Pakete aus dem Verkaufsraum und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, ihre Feststellungen der hiesigen Polizeidienststelle mitzuteilen.

i.A. Marks, PHK

