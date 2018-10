Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung Polizeikommissariat ...

Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 28.10.2018

Goslar - Körperverletzungsdelikt:

Bereits am Donnerstag, 25.10.18, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Altenau. Vor einem Supermarkt im Schultal parkte ein 65-jähriger Altenauer seinen Pkw neben dem Fahrzeug eines 69-jährigen Altenauers. Nach Ansicht des 69-jährigen wurde der Pkw viel zu dicht an dessen Fahrzeug abgestellt. Hierüber beschwerte er sich zunächst bei dem jüngeren Herrn. Im weiteren Verlauf geriet der Ältere immer mehr in Rage und beleidigte den jüngeren verbal. Schließlich schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der 65-jährige zu Boden ging, stieg der 69-jährige in seinen Pkw und fuhr davon.

Trunkenheitsfahrt:

Am Sonnabend, 27.10.18, wurde in den Mittagsstunden ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Braunschweig kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Bis zur weiteren richterlichen Entscheidung ist dem 30-jährigen das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen/innen, die zu den o.g. Taten tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

i.A.Nowak, POK

