Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung Polizeikommissariat Bad ...

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg vom 23.02.2019

Goslar - Bad Harzburg

Verkehrsunfall: zurückrollender Pkw verletzt 87-jährigen Bad Harzburger Am Freitag, 22.02.2019, gegen 12:05 Uhr, kam es in der Straße Am Breitenberg in Bad Harzburg zu einem Verkehrsunfall: Ein 87-jähriger Mann aus Bad Harzburg verließ seinen Pkw Daimler, da er an diesem einen technischen Defekt vermutete. Vermutlich aufgrund einer nicht ausreichend betätigten Feststellbremse geriet der Pkw ins Rollen, die geöffnet stehende Fahrertür schlug gegen den Mann und brachte diesen zu Fall. Der Mann wurde dabei am Kopf verletzt. Der Pkw rollte weiter und kam nach wenigen Metern in einem Zaun zum Stehen. Der Zaun sowie ein sich ebenfalls im Weg des Pkw befindlicher Oberflurhydrant wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Gegen den Bad Harzburger wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall: Vorrang missachtet, eine Person leicht verletzt Am Freitag, 22.02.2019, gegen 15:25 Uhr, wollte ein 79-jährger Braunschweiger mit seinem Pkw Daimler vom Parkplatz an der B4, gegenüber des Berliner Platzes, auf die B 4 einfahren. Hierbei übersah er den von links auf der B4 kommenden Pkw Toyota einer 37-jährigen Frau aus Lehre. Es kam zum Zusammenstoß. Eine 54-jährige Frau aus Ohrum, welche hinten rechts in dem Toyota saß, klagte über Schmerzen im Arm. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4800 Euro. Gegen den Braunschweiger wurden ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

K.K.

