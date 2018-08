Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung Polizeistation Langelsheim

Pressemeldung Polizeistation Langelsheim

Goslar - Verkehrsunfall

Am Freitag, d. 17.08.2018, 13.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast in einem Linienbus gestürzt ist und sich dabei verletzte. Der Linienbus befuhr in Langelsheim den Möncheholzring. Wegen einem aus dem Erlenweg einbiegenden Pkw mußte der Busfahrerfahrer bremsen und der Fahrgast, eine 29 jährige Frau aus Langelsheim, stürzte. Da es keine Berührung zwischen dem Pkw und dem Bus gegeben hatte, fuhr der Pkw weiter. Unfallzeugen und der Fahrer des Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei Langelsheim, Tel.: 05326 / 9787-0 zu melden. /Krz.

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Langelsheim Telefon: 05326-9787-0