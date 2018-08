Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung PSt. Braunlage ...

Pressemeldung PSt. Braunlage 29.08.2018 "Zeugenaufruf"

Goslar - Braunlage-Hohegeiß: Am Samstag, dem 25.08.2018, um 07.00 Uhr, wurde der PSt. Braunlage ein verletzter Waschbär in Hohegeiß, im Bereich des Brunnenbachsweg gemeldet. Der Waschbär hatte sich in einer Schlagfalle, einem so genannten EIABZUGSEISEN, verfangen und wurde hierdurch schwer verletzt. Der Waschbär wurde von dem zuständigen Jagdbevollmächtigten von seinen Leiden erlöst. Die Schlagfalle müsste im dichten Gebüsch entlang des Brunnenweges aufgestellt gewesen sein. Die Aufstellzeit der Schlagfalle ist nicht bekannt und könnte einige Zeit zurückliegen. Bei dem o.g. Schlageisen (s. Internet) handelt es um ein Metallgestell, welches aus zwei Bügeln besteht, die durch eine starke Feder auseinander gehalten werden. Als Köder wurde früher ein Ei verwendet. Die Falle wird ausgelöst, wenn das Tier versucht an das Ei zu gelangen. Das Aufstellen von Schlageisen ist heute verboten. Die Polizeistation Braunlage bittet Personen, die Hinweise zu der Schlagfalle oder deren Aufsteller geben klönnen, sich unter der Tel.-Nr. 05520/9326-0 zu melden. Durch diese Fallen können auch Haustiere wie Hunde und Katzen verletzt werden. (A.Q.)

