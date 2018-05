Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung PST. Braunlage vom ...

Pressemeldung PST. Braunlage vom 19.05.2018 Verkehrsunfallflucht "Zeugenaufruf"

Goslar - Verkehrsunfallflucht:

Braunlage: Am Samstag, den 19.05.2018, in der Zeit von 10.28 bis 10.37 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter KFZ-Führer einen auf dem Parkplatz vor dem EDEKA Markt (Am Buchholzplatz) in Braunlage abgestellten silbernen Kleinbus. Der Kleinbus war in der letzten Parkbucht, links neben dem Haupteingang abgeparkt gewesen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein blaues KFZ gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt ca. 2000,-Euro Die PSt. Braunlage bittet Zeugen die Hinweise zum Verursacher machen können, sich unter der Tel.-Nr.: 05520/9326-0 zu melden. (Alex Quast, POK)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0