Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung Pst. Braunlage vom ...

Pressemeldung Pst. Braunlage vom 07.10.2018

Goslar - Braunlage: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 07.10.2018, um 00.45 Uhr, wurde ein 26-jähriger Transporter-Führer aus Rumänien, auf der Harzburger Straße in Braunlage, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, überprüft. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 26-jährigen fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine AAK von 2,80 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (A. Quast, POK )

