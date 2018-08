Polizeiinspektion Goslar / Pressemeldung zu den ...

Pressemeldung zu den Abfahrtkontrollen beim Festival "Rock am Beckenrand" am Sonntag, 26.08.2018

Goslar - Am Sonntagmorgen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr kontrollierten vier Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes der PI Goslar, der Verfügungseinheit der PI Goslar und des Polizeikommissariats Oberharz den abfließenden Verkehr von Besuchern des Festivals "Rock am Beckenrand", dass an diesem Wochenende im Langelsheimer Ortsteil Wolfshagen stattgefunden hat.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden sieben Verkehrsteilnehmer, alle männlich, festgestellt, die am Vorabend zu tief ins Glas geschaut hatten. Die Fahrzeugführer waren zwischen 19 und 35 Jahre alt und kamen unter anderem aus Braunschweig, Dannenberg, Goslar, Gülzow bei Rostock, Köln und Lamspringe.

Es wurden durch die Beamten Atemalkoholwerte zwischen 0,50 Promille und 0,86 Promille festgestellt. In allen Fällen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Diese erwartet ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro.

Bereits am Samstagmittag fiel den Beamten in Wolfshagen ein 32-jähriger Mann aus Leipzig auf, der am Steuer eines Kleinbus saß und eine der auftretenden Bands zum Veranstaltungsort fuhr. Bei dem Mann wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Mann räumte den Konsum eines Joints vor Fahrtantritt ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Pavone, PHK

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0