Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.03.2018

Goslar - Beim Einparken Radfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer kam es gestern gegen 16.15 Uhr am Trebnitzer Platz in Jürgenohl. Ein 40-jähriger Langelsheimer wollte dort mit seinem PKW in eine Parklücke einfahren und übersah, vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne, einen entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrer aus Jürgenohl. Der Radler zog sich hierbei leichte Blessuren zu und es entstand Sachschaden von rund 1.000 EUR./MaLü

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104 E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de