Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.04.2018

Goslar - Verkehrsunfallflucht

Liebenburg. In der Zeit von Mittwoch, 06:20 Uhr bis 14:40 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer mit seinem PKW gegen einen ordnungsgemäß in der Straße Baumgarten abgestellten schwarzen Audi und beschädigte diesen am Heck. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Geschehensort. An dem PKW Audi entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Liebenburg unter der Telefonnummer 05346/1028 in Verbindung zu setzen. /fey

