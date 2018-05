Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 31.05.2018

Goslar - Demonstrationen in Goslar am 02.06.2018

- Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit - Erreichbarkeiten für Medienvertreter und Medienvertreterinnen

Der Polizeieinsatz in Goslar wird am kommenden Samstag umfassend durch Öffentlichkeitsarbeit von Pressesprecherinnen und Pressesprecher der Polizei sowie durch den Einsatz eines Social-Media-Teams begleitet.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich am Veranstaltungstag mit der Pressestelle der Polizeiinspektion Goslar direkt in Verbindung setzen.

An der Heinrich-Pieper-Straße, Höhe Berliner Allee, steht ab 10.00 Uhr ein Presseteam an einer gekennzeichneten "Mobilen Pressestelle" für Auskünfte und Begleitung in den gesperrten Einsatzraum zur Verfügung. In diesem Bereich ist ausreichend Parkraum für die Pressefahrzeuge gegeben.

Des Weiteren sind mobile Presseteams der Polizei im Stadtgebiet unterwegs, die als Ansprechpartner ebenfalls zur Verfügung stehen.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die in den gesperrten Einsatzraum möchten, werden darauf hingewiesen, dass ein gültiger amtlicher Presseausweis mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen ist.

Die Einsatzkräfte sind darüber informiert, dass Presseauskünfte grundsätzlich über die "Mobile Pressestelle" oder aber durch ein "Mobiles Team" erfolgen.

Erreichbarkeit der Pressestelle: 05321 / 339 - 104

Informationen im Bereich Social Media:

www.facebook.com/Polizei.Goslar www.twitter.com/Polizei_GS

Internet: www.polizei-goslar.de

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104 E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de