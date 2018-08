Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der PI Goslar, von ...

Pressemitteilung der PI Goslar, von Freitag, 17.08.2018, 12.00 Uhr bis Samstag, 18.08.2018, 12.00 Uhr

Goslar - Schlägerei in der Innenstadt

Von Freitag auf Samstag, kurz vor Mitternacht, gingen mehrere Notrufe bei der Goslarer Polizei ein, in denen in der Sommerwohlenstraße eine größere Schlägerei gemeldet wurde. Tatsächlich konnten die eingesetzten Beamten in Tatortnähe mehrere Personen feststellen, die augenscheinlich zwei Gruppen zugeordnet werden konnten, die zuvor körperlich aneinander geraten waren. Leider zeigten sich diese Personen bei der Sachverhaltsklärung wenig kooperativ. Zeugen zu der Auseinandersetzung werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag wurde zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr die Fahrertür eines silberfarbenen Van der Marke Peugeot zerkratzt, der auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Hildesheimer Straße zum Parken abgestellt war. Auch hier bittet die Polizei, Beobachtungen zu dieser Tat unter 05321 / 3390 zu melden.

Röger, PHK

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0