Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der PI Goslar, von ...

Pressemitteilung der PI Goslar, von Samstag, 22.09.2018, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 23.09.2018, 12.00

Goslar - Kletterunfall an der Marienwand im Okertal

Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, stürzte an der Marienwand im Okertal eine Bergsteigerin aus zirka 6 Metern ab und musste durch die Bergwacht geborgen werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert und landete unweit der Unfallstelle auf der Bundesstraße 498. Die Bundesstraße wurde für zirka eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Die Bergsteigerin wurde, nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort, mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wolfenbüttel verbracht.

Diebstahl einer Geldbörse im Hallenbad Aquantic

Am Samstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde eine Geldbörse aus einer Sporttasche entwendet. Die Sporttasche befand sich auf einer Sitzbank am Beckenrand des Hallenbad Aquantic. Die Polizei Goslar bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

