Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der Polizei ...

Pressemitteilung der Polizei Braunlage vom 24.03.2019

Goslar - Braunlage: Am 23.03.2019, um 14:55 Uhr wurden die Beamten der Polizei Braunlage aufmerksam auf einen Pkw-Fahrer. Dieser befuhr den Torfhausberg in Schlangenlinien in Richtung Bad Harzburg. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Hildesheimer ergab einen Wert von 1,89 Promille. Auch ist er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen den Mann gefertigt.

i.A. Spaar, POK

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0