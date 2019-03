Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der Polizei ...

Pressemitteilung der Polizei Braunlage vom 24.03.2019

Goslar - Braunlage: Am 24.03.2019 wurde in der Zeit von 00:45 Uhr bis 16:00 Uhr ein schwarzer Pkw VW Golf mit braunschweiger Kennzeichen beschädigt. Die Halterin hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz neben dem Tanzlokal Tenne in der Harzburger Straße in Braunlage abgestellt. Der Lack des Pkw wurde an der hinteren linken Seite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05520/93260.

i.A. Spaar, POK

