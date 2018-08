Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der Polizei Goslar ...

Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Zeitraum vom 25.08.2018, 10:00 Uhr bis 26.08.2018, 10:00 Uhr

Goslar - Am Samstag, den 25.08.2018, um 17:30 Uhr, wurde ein 49jähriger Führer eines PKW kontrolliert, der unter dem Einfluß von alkoholischen Getränken stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,69 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung seines Führerscheines konnte der Mann die Dienststelle in Goslar wieder verlassen.

Im Zeitraum vom 25.08.2018, von 00:00 Uhr bis 15:00 Uhr, wurde im Lorenz-Biggen-Weg/ Goslar ein PKW Skoda durch bislang unbek. Täter an der Beifahrerseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Goslar unter der Nummer 05321/ 339-0 entgegen.

Am 25.08.2018, von 08:50 Uhr bis 18:35 Uhr, wurde durch einen bislang unbek. Fz.-Fhr im Bereich der Clausthaler Str./ Goslar der linke Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten PKW KIA beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Goslar unter der Nummer 05321/ 339-0 entgegen.

Am 25.08.2018, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters Marktkauf in der Carl-Zeiss-Str./ Goslar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbek. Fz.-Fhr beschädigte vmtl. beim Einparken einen MB GLK am rechten Außenspiegel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Goslar unter der Nummer 05321/ 339-0 entgegen.

Am Sonntag, den 26.08.2018, um 00:30 Uhr, wurde im Bereich der Immenröder Str./ Goslar ein 49jähriger Führer eines PKW mit einem Atemalkoholwert von 1,45 Promille kontrolliert. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, weiterhin wurde seine Fahrerlaubnis sichergestellt.

Am Sonntag, den 26.08.2018, um 00:50 Uhr, wurde der 48jährige Fahrer eines PKW in der Straße Am Siechenhof/ Goslar kontrolliert. Während der Kontrolle stelle sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt anschließend konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

