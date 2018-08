Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der Polizei in ...

Pressemitteilung der Polizei in Braunlage vom 17.08.2018

Goslar - Braunlage: Am 16.08.2018 kam es auf dem Parkplatz vor dem Penny-Markt in Braunlage zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 24-jährige Geschädigte hatte seinen VW Tiguan in weiß um 20:00 Uhr direkt vor dem Schaufenster des Marktes abgestellt. Als er um 20:40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Pkw hinten links fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Der Schaden wird auf ca. 3500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Braunlage unter folgender Telefonnummer: 05520/9326-0.

i.A. Spaar, POK

