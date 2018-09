Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung der Polizei Seesen, ...

Pressemitteilung der Polizei Seesen, vom 02.09.2018.

Goslar - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, gegen 23.20 Uhr, befuhr ein 33jähriger Duderstädter mit seinem Pkw die B 243, aus Richtung Osterode, in Richtung Autobahnanschlussstelle Seesen. In Höhe des Abzweigs nach Engelade, musste er an einer roten Lichtsignalanlage anhalten. Dies erkannte eine 34jährige Frau aus Kalefeld zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den stehenden Pkw des Duderstädters auf. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Ingewahrsamnahme auf dem Sehusafest Einem 23jährigen, stark alkoholisierten Göttinger, wurde durch Polizeibeamte am Sonntag gegen 1 Uhr ein Platzverweis für das Festgelände ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach, sodass er dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt wurde. Ihn erwarten nun nicht unerhebliche Kosten für Transport und Unterbringung.

Diebstahl Am Samstag, gegen 21.30 Uhr, wurde einer 45jährigen Seesenerin auf dem Festgelände ein Lederbeutel mit Inhalt entwendet. Schadenshöhe, ca. 50 Euro. Der Täter ist bislang unbekannt.

Trunkenheit im Verkehr Ein 46jähriger Seesener befuhr am Samstag, gegen 22Uhr, mit seinem Fahrrad die Gartenstraße und kam dort zu Fall. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde durch die Polizei die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Schlägerei vor Gaststätte Am Sonntag, gegen 05.30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Jacobsonstraße zu alkoholbedingten Streitigkeiten zwischen mindestens 10 Personen. 4 Personen aus dieser Gruppe geraten zudem in eine körperliche Auseinandersetzung und es kommt zu wechselseitigen Gewaltdelikten. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.

Körperverletzung Ein 17jähriger Zeitungsausträger aus Bornhausen, wurde am Sonntag, gegen 10Uhr, von einem 48jährigen Rhüdener in der Hildesheimer Straße (Rhüden) körperlich angegangen. Der Grund für den Angriff konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Gegen den Rhüdener wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung Ein 29jähriger Seesener hat am Sonntag, gegen 20Uhr, die Glasscheibe einer Terrassentür eines Wohnhauses in der Seesener Eisenbahnstraße eingetreten. Der amtsbekannte Mann entfernte sich vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall Am Sonnabend, gegen 16Uhr, befuhr eine 19jährige Seesenerin mit ihrem Pkw die B 82 in Richtung Rhüden. In Höhe Ödishausen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte 4 Felder der dortigen Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Häusliche Gewalt Am Sonnabend, gegen 21Uhr, kommt es in Rhüden zu einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten. Der 47jährige Ehemann schlägt seiner 37jährigen Ehefrau zunächst einen Stuhl auf Kopf und Rücken, anschließend würgt er sie am Hals und spricht Bedrohungen aus. Die Frau konnte flüchten und begab sich zur Polizei. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Ehemann eingeleitet. Zudem erhielt er von den eingesetzten Polizeibeamten für die nächsten Tage eine Wegweisung aus der ehelichen Wohnung.

i.A. Decker, POK Polizei Seesen

