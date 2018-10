Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 27.10.2018:

Goslar - Unfallflucht:

Am Freitagabend ereignete sich in der Breiten Straße in Bad Harzburg eine Verkehrsunfallflucht. Eine 51-jährige Dame aus Wernigerode parkte ihren braunen Suzuki Swift gegen 18:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen. Als sie gegen 22:10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Außenspiegel fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel des Suzuki Swift gestoßen sein. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Beteiligung und Person zu machen.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 zu melden.

Carl, POK`in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Bad Harzburg Telefon: 05322-91 111-0