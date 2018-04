Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung des PK Bad Harzburg ...

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Freitag, 13.04.18, 18:00 Uhr bis Samstag, 14.04.18, 15:00 Uhr

Goslar - Unfälle:

Am Freitagnachmittag kam ein 19- jähriger Fahrzeugführer aus Goslar in der Bettingeröder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, als er die im Straßenverkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht ließ. Dabei prallte er mit seinem Pkw gegen einen dort befindlichen Gartenzaun. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Im Bereich der Kreisstraße 34 (Ortsteil Lengde) ereignete sich am Freitag, den 13.04.18, gegen 16:00 Uhr, ein Unfall mit einem Sattelzugfahrzeug und einem Pkw. Dabei setzte der Sattelzugführer mit seinem Fahrzeug zurück, um auf ein dort befindliches Feldstück zu befahren. Hierbei übersah er den aus Richtung Lengde kommenden 33- jährigen Pkw- Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dem Fahrzeugführer des Sattelzuges erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Punkt in Flensburg.

