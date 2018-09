Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung des PK Bad Harzburg ...

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Samstag, 01.09.18, 15:00 Uhr bis Sonntag, 02.09.19. 12:00 Uhr

Goslar - Pferd auf Fahrbahn:

In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 01.30 Uhr von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Pferd auf der Fahrbahn im Bereich der Straße "An der Rennbahn" in Bad Harzburg gemeldet. Anhaltende Verkehrsteilnehmer hatten das Pferd bei Eintreffen der Polizei bereits eingefangen. Der Pferdehalter des ausgebüxten Tieres konnte ermittelt und das Pferd in die Stallung geführt werden, so dass zum Glück niemand zu Schaden gekommen ist.

Wildunfall:

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 54- jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Harzkreis die K 30 aus Bettingerode kommend in Fahrtrichtung Lochtum. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Reh verendete im Nahbereich. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

