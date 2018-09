Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung des PK Bad Harzburg ...

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg von Freitag, 21.09.2018, 12.00 Uhr bis Sonntag, 23.09.2018, 09.00 Uhr.

Goslar -

- Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen.

Am Freitag, 21.09.2018, um 17:35 Uhr bog ein 49-Jähriger Bad Harzburger mit seinem Skoda Citigo vom Parkplatz eines Discounters nach links in die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein und übersah dabei einen von links kommenden vorfahrtberechtigten 19-jährigen Bad Harzburger mit seinem VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein weiteres Fahrzeug auf dem angrenzenden Parkplatz prallte. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

- Einbruch in Wohnhaus im Geschwister-Scholl-Ring.

Im Tatzeitraum vom 21.09.2018, ab 18:30 Uhr, bis zum 22.09.2018, um 13:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus im Geschwister-Scholl-Ring ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich des Geschwister-Scholl-Ring oder in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

- Küchenbrand An den Wolfsklippen.

Am Samstag, 22.09.2018, um 15:23 Uhr ging der Notruf zu einem Wohnungsbrand in der Straße "An den Wolfsklippen" ein. Die Bewohnerin war kurz abwesend und hatte einen Kochtopf auf dem Herd vergessen. Der Inhalt des Topfes geriet in Brand, welcher sich auf das umliegende Kücheninventar ausbreitete. Eine Nachbarin bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr, die den Küchenbrand schnell löschte und die Wohnung belüftete.

- Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Bislang unbekannter Täter beschädigte am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, an sechs Fahrzeugen, die im Ortsteil Harlingerode, in der Braunschweiger Straße, Bruchstraße und Feldstraße geparkt waren, durch Gewalteinwirkung die Außenspiegel. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg, unter Tel. 05322/91111-0.

i.A. Frischemeier, POK

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Bad Harzburg Telefon: 05322-91 111-0